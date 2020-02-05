Пациентов с подозрением на коронавирус стало меньше. Китай надеется на переломный момент

Каждый день в китайские больницы попадает все меньше людей с подозрением на коронавирус. За двое суток их число уменьшилось на 1,2 тысяч человек. В МИД страны начали надеяться, что скоро наступит переломный момент в борьбе с инфекцией.

«Число новых случаев с подозрением на заражение уже второй день подряд снижается, (за 2 февраля выявили 5173 случая с подозрением на заражение, за 3 февраля — 5072, за 4 февраля — 3971 — прим. ред.), мы надеемся, что переломный момент вскоре настанет», — цитирует РИА «Новости» официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

Она добавила, что медики уже выписали из больниц 892 пациентов. По ее словам, 4 февраля в Китае число вылечившихся в четыре раза превысило количество умерших.

«У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения», — привело слова Чуньин ТАСС.

Сейчас зараженными коронавирусом остаются более 24 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 492 пациента. По одному из них скончались в Гонконге и на Филиппинах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В начале февраля Россия объявила об эвакуации всех желающих граждан из Уханя, где были зафиксированы первые случаи заражения. Часть россиян уже вернулась обратно. Прилетевших встретили в аэропорту Тюмени и разместили на карантин в реабилитационном центре. Среди них не было инфицированных.