Пациентке в Литве ошибочно ввели сразу пять доз вакцин от коронавируса

«Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось», — сказал директор больницы Мантас Чесна.

Пациентке ввели вакцину Pfizer. После случившегося руководство медучреждения проконсультировалась с Каунасской клиникой и представителями компании. Расследование произошедшего будет завершено в четверг.

По предварительным данным, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола. Тем не менее четыре человека остались без вакцины из-за этой ошибки.

Ранее литовские медики сообщили, что смогли разработать новую тест-систему, определяющую наличие коронавируса в срок от шести часов до суток, пишет РИА ФАН. Специалисты решили брать у пациентов на анализ образцы мочи, кала и крови. По задумке, такой способ должен существенно повысить точность теста. Новый метод планируется испытать в экспериментальных условиях, после чего его разрешат применять на практике.