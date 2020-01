Жительница Турции уже 18 лет страдает болями в руках и даже не может сжимать кулаки. Она обратилась за помощью к местным врачам, которые сделали рентген и увидели «раздвижные» пальцы. Фаланги никак не крепятся друг другу, поэтому их можно без особого усилия растянуть.

Как пишет журнал The New England Journal of Medicine, 69-летней пациентке еще много лет назад поставили диагноз ревматоидный артрит. При этом заболевании у человека разрушаются мелкие суставы и ткани. При этом вылечиться полностью нельзя, а можно только ослабить боль.

Женщина опробовала на себе всевозможные методы борьбы с болезнью и принимала всевозможные препараты. Когда она пришла к турецким специалистам, они увидели вывернутые наружу кисти рук. Суставы были припухшими, пальцы — укорочены и не сгибались. Внешне пальцы выглядели так, будто в них вовсе нет костей.

Источник фото: The New England Journal of Medicine

Медики сделали рентген и обнаружили разрушение фаланг. Из-за болезни кости начали разрушаться, пальцы стали короче, но кожа осталась такой же. В связи с этим пальцы можно было легко растянуть.

Источник фото: The New England Journal of Medicine

В итоге пациентке назначили лечение от тяжелой формы остеолиза, поразившего кости и фаланги. Препараты значительно уменьшили болевые ощущения и отек, но повлиять на функциональность рук уже никак нельзя.

Подобные случаи с так называемым «телескопическими» пальцами (telescoping fingers) встречаются крайне редко, даже среди людей с артритом. Первый подобный диагноз был поставлен в 1913 году. Тогда пальцы сравнили не с телескопом, а с лорнетом.