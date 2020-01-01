Пациентка из Турции 18 лет страдала из-за «раздвижных» пальцев — фото
Как пишет журнал The New England Journal of Medicine, 69-летней пациентке еще много лет назад поставили диагноз ревматоидный артрит. При этом заболевании у человека разрушаются мелкие суставы и ткани. При этом вылечиться полностью нельзя, а можно только ослабить боль.
Женщина опробовала на себе всевозможные методы борьбы с болезнью и принимала всевозможные препараты. Когда она пришла к турецким специалистам, они увидели вывернутые наружу кисти рук. Суставы были припухшими, пальцы — укорочены и не сгибались. Внешне пальцы выглядели так, будто в них вовсе нет костей.
Медики сделали рентген и обнаружили разрушение фаланг. Из-за болезни кости начали разрушаться, пальцы стали короче, но кожа осталась такой же. В связи с этим пальцы можно было легко растянуть.
В итоге пациентке назначили лечение от тяжелой формы остеолиза, поразившего кости и фаланги. Препараты значительно уменьшили болевые ощущения и отек, но повлиять на функциональность рук уже никак нельзя.
Подобные случаи с так называемым «телескопическими» пальцами (telescoping fingers) встречаются крайне редко, даже среди людей с артритом. Первый подобный диагноз был поставлен в 1913 году. Тогда пальцы сравнили не с телескопом, а с лорнетом.