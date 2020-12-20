Пациент с COVID-19 выжил после смертельного приговора врачей

После семейного мероприятия, на котором присутствовали 15 человек, Энди Смит почувствовал симптомы COVID-19. ПЦР-тест показал отрицательный результат, однако самочувствие 34-летнего американца ухудшилось. Его госпитализировали с пневмонией, после чего вновь сделали тест на коронавирус, который на этот раз был положительным.

Смит рассказал радиостанции, что сначала у него было состояние стабильное и врачи говорили о его выписке через несколько дней. Вскоре его состояние резко ухудшилось, мужчину подключили к аппарату ИВЛ из-за сильного поражения легких.

Его жене Меган позвонили из больницы и сообщили, что Энди может умереть в ближайшие 24 часа. Несмотря на неутешительные прогнозы, врачи решили бороться за его жизнь. Смита перевели в другую клинику и применили метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови пациента кислородом. Через пять дней состояние американца стабилизировалось.

Энди Смит отметил, что единственным последствием от перенесенного заболевания стала одышка, которая периодически его мучает.