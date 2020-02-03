Пациент объяснил, зачем угрожал гранатой в больнице Королева

На мужчину, который угрожал врачу больницы в подмосковном Королеве, завели уголовное дело. МВД РФ по Королеву опубликовало кадры его допроса.

Дело открыто по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она добавила, что подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

Во время допроса житель Балашихи сознался, что действительно угрожал учебной гранатой врачу. По его словам, он хотел, чтобы доктор «выпустила его за водой попить». Пока мужчину отпустили с требованием приходить в полицейский участок по мере необходимости.

Случай произошел 22 января. Пациент подошел к врачу-пульманалогу и заявил, что «все здесь взорвет», если его не отпустят. Он показал испуганному медику гранату. Руководство городской больницы вызвало полицию. После этого мужчина сам отдал опасный предмет полицейским.

Как позже стало известно, граната оказалась не настоящей, а учебной. В итоге больницу решили не эвакуировать, но хулигана увезли в участок. Там выяснилось, что раньше житель Балашихи был судим за разбой и грабеж.