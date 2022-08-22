Патрушев заявил, что США проводят с Тайванем ту же политику, что и с Украиной

Власти США намерены ввести санкции против Китая, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, для этого американская сторона хочет обвинить КНР в попытке изменить статус-кво, сообщил ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, действия США по провоцированию напряженности отношений между Китаем и Тайванем безответственны.

«Американцы проводят по отношению к острову ту же политику, что и в отношении Украины. Их задача состоит в том, чтобы обвинить Китай в односторонней попытке изменить статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции», — рассказал Николай Патрушев.

США «бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, именно американские власти занимаются подрывом отношений между КНР и Штатами.

В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что РФ будет придерживаться принципа «одного Китая» на деле, а не на словах. Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.