Патрушев предупредил о существенных последствиях диверсий на «Северных потоках» для европейцев | 360°

Мир 05 октября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Патрушев предупредил о существенных последствиях диверсий на «Северных потоках» для европейцев Секретарь СБ Патрушев: диверсия на «Северных потоках» скажется на населении стран ЕС РИА «Новости»

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Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может иметь серьезные последствия для населения стран Европы, предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова привел ТАСС.

«Совершенная диверсия<…> это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США», — подчеркнул Патрушев.

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Он сравнил нынешнюю ситуацию с произошедшей в 1983 году, когда ЦРУ с помощью завербованных диверсантов подорвала нефтепровод в Никарагуа. Тогда Международный суд ООН подтвердил нарушение взятых Америкой обязательств не вмешиваться во внутренние дела другого государства, не использовать против него силу и не нарушать его суверенитет, а также не препятствовать мирной морской торговле.

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«Вместе с тем Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий. Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб», — заметил секретарь СБ.

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