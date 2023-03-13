Мир 13 марта 2023, 11:25 Патрушев заявил, что Германия осознает последствия взрывов на «Северных потоках» для экономики Патрушев: ФРГ известны фатальные последствия взрывов на «Северных потоках» для экономики РИА «Новости»

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Власти ФРГ осознают тяжелые последствия взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» для экономики страны, но при этом все равно идут на поводу у Белого дома. Об этом высказался секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии изданию «Аргументы и факты».

Несмотря на то, что немецкое правительство понимает, как скажется теракт на экономике, оно продолжает подчиняться Вашингтону, отметил Патрушев. Власти страны, по его словам, знают, что США никогда не устраивали партнерские отношения России и Германии.

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«Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку», — заявил он.

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По словам Патрушева, Вашингтон вынуждает власти ФРГ «идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе».

Также секретарь Совбеза РФ отметил, что автор и исполнитель теракта на газопроводах до сих пор неизвестны. Он добавил, что Россию все еще не подключили к расследованию.

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