Американские власти развернули по всей планете, включая Украину, сеть биологических лабораторий, в которых создавали образцы нового биологического оружия. Об этом на совещании по вопросам безопасности на юге России заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написал ТАСС.

«Военные США создавали в них токсины, бактерии и вирусы, вырабатывая новое биологическое оружие. На Украине активная фаза разработок началась с 2014 года», — сообщил он.

Патрушев объяснил актуальность этого вопроса близостью лабораторий к непосредственным границам России.

«Южный федеральный округ в силу развитой системы международной торговли сельхозтоварами и географии потенциально уязвим перед биологической угрозой», — заявил он.

Секретарь Совбеза также напомнил, что с 2014 года, после спровоцированного США государственного переворота на Украине появилось правительство, враждебное по отношению к России.