Россия заканчивает сбор доказательств работы американских биолабораторий на территории Украины. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с представителем Совбеза Алжира Нуреддином Макри.

Он добавил, что полученные данные продемонстрируют всему миру, что США продолжают эксперименты на людях, какие проходили в Третьем рейхе.

«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала достойным продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — заявил Патрушев.

Документы о деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины ранее показало Министерство обороны России. В собранных доказательствах говорится, что всего на территории соседней страны действовало более 30 исследовательских центров, где проводились эксперименты с возбудителями чумы и сибирской язвы. Финансирование работ проходило из средств Пентагона.

Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов отметил, что после начала специальной операции американцы вывезли большую часть материалов, а образцы возбудителей уничтожили.