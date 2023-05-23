Мир 23 мая 2023, 21:28 Патрушев рассказал о сотрудничестве России со странами АСЕАН по безопасности Секретарь Совбеза Патрушев: Россия планирует развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям Пресс-служба Кремля

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Российская сторона будет углублять сотрудничество с АСЕАН во всех областях, в том числе в сфере безопасности. С таким заявлением секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил на консультациях высоких представителей России и государств — членов АСЕАН. Об этом сообщил ТАСС.

«В 2023 году стратегическому партнерству России и АСЕАН исполнится пять лет. Настроены на активизацию диалога с „десяткой“ по всем направлениям, в том числе в области безопасности», — сказал он.

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Также Патрушев напомнил, что отношения между РФ и АСЕАН развиваются уже более 30 лет. По его словам, развитие ситуации в мире демонстрирует востребованность углубленного обмена мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня, писал RT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США направлены на разрушение архитектуры многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что она позволяла находить компромиссы, которые устраивали членов содружества АСЕАН и их партнеров по диалогу.