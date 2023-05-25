Мир 25 мая 2023, 20:26 Патрушев призвал отказаться от всех санкций на продукты ради помощи голодающим Секретарь Совбеза Патрушев: нужно отказаться от санкций на продукты ради помощи голодающим Пресс-служба Кремля

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Всем странам необходимо отказаться от любых продовольственных санкций, чтобы помочь голодающим в нуждающихся государствах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на пресс-конференции по итогам XI Международной встречи по безопасности, сообщили «Известия».

Патрушев отметил, что вопрос поставки продовольствия в бедные страны необходимо решать без политического нагнетания.

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«Без какой-либо политизации следует направлять продукты питания в первую очередь в государства, страдающие от нехватки продовольствия», — подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, на сегодняшний день в мире не наблюдается дефицита продуктов. Однако имеются проблемы в некоторых регионах, что осложняет работу крупных доминирующих на рынке корпораций.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал всемирную организацию сыграть важную роль в снятии барьеров для экспорта российского зерна и удобрений. Он подчеркнул, что стоит на регулярной основе поддерживать стабильность в цепочке поставок и мировых цен на продовольствие.