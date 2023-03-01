01 марта 2023, 10:42
Патрушев предупредил о стоящем перед миром выборе о свободе или покорении Западу
Глава Совбеза Патрушев заявил, что все страны сейчас переживают момент истины
Сложная политическая ситуация сложилась сейчас в мире. Страны оказались перед судьбоносным выбором: отстаивать свободу или покориться Западу. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе российско-венесуэльских консультаций по безопасности. Его процитировала «Российская газета».
«Весь мир, все суверенные государства переживают момент истины, когда нужно сделать выбор — отстаивать свободу выбора пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату так называемого коллективного Запада во главе с США», — отметил Патрушев.
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По его словам, американские власти ведут беспрецедентный натиск на партнеров России во всем мире, заставляя их отказаться от любых связей с нашей страной.
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В середине февраля Патрушев уличил страны Запада в корыстном использовании России: ни одно из соглашений о партнерстве США и ЕС не выполнили.
Россия
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