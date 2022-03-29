Патрушев предупредил о подготовке Западом провокаций с оружием массового поражения

Обвинения со стороны стран Запада в адрес России о якобы подготовке провокаций с использованием запрещенного оружия могут свидетельствовать о том, что у них есть собственные планы. Об этом в интервью сайту «Аргументы и факты» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он напомнил, что военные Германии во время Первой мировой войны и американцы во Вьетнаме использовали боевые отравляющие и токсичные вещества. Кроме того, достоверно известны факты провокаций с использованием химического оружия в Сирии.

«Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совета безопасности отметил, что Россия уничтожила все свои запасы запрещенного оружия. Это засвидетельствовали специалисты США. При этом сами американцы до их пор не подтвердили, что выполнили взятые на себя обязательства по уничтожению химического оружия.

«Поэтому „Большой семерке“ в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористам и неонацистам», — заявил Патрушев.

Он подчеркнул, что уже сегодня есть подтверждения о создании Пентагоном сотен биологических лабораторий по всему миру. В документах говорится, что там проводится военно-биологическая деятельность. Но власти США не отвечают на вопросы об их использовании, цинично их игнорируя.

Министерство обороны России показало документы о работе американских биологических лабораторий, созданных на территории Украины. В доказательствах говорится, что там проводили эксперименты с возбудителями чумы и сибирской язвы. Финансирование работ проходило на средства американских военных.