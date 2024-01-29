29 января 2024, 13:03
Патрушев предрек продолжение прокси-войны против России
Патрушев: англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России
Даже после окончания горячей фазы украинского конфликта прокси-война против России не прекратится, предупредил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. По его оценке, англосаксы продолжат действия, направленные против РФ и ее народа, сообщило РИА «Новости».
Тему Патрушев поднял, выступая на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
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Он напомнил, что 27 января в стране торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Россияне отдали дань памяти тысячам ленинградцев, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города.
«Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю», — добавил секретарь Совбеза.
Сейчас, подчеркнул Патрушев, США, НАТО и их сателлиты, используя киевский режим, ведут прокси-войну против россиян.
«[Эту войну] англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине», — заметил он.
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