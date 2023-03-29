Мир 29 марта 2023, 11:27 Патрушев пообещал ШОС достичь целей спецоперации, несмотря на помехи со стороны Запада Секретарь Совбеза Патрушев: Россия непременно достигнет всех заявленных целей спецоперации РИА «Новости»

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Наращивание военной помощи Украине с Запада не помешает России достичь всех поставленных перед спецоперацией целей. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал об этом на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, сообщил ТАСС.

«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты», — объявил он.

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По словам секретаря Совбеза, армия обеспечит денацификацию и демилитаризацию соседней страны, территориальную целостность России и безопасность мирного населения.

Николай Патрушев также заявил представителям стран — участниц ШОС, что США вели на Украине масштабную биологическую деятельность при участии американских элит. Этому нашли неопровержимые, по его словам, доказательства.

США и страны НАТО создали на Украине около 400 лабораторий двойного назначения, заявила ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Под видом исследований они размещали военные объекты.