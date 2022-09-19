Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада | 360°

Мир 19 сентября 2022, 10:44 Поделиться Telegram

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Viber Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада unsplash

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Россия и Китай вместе борются за справедливость в мире, а Запад противостоит их усилиям. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова процитировал ТАСС.

Он поделился таким выводом во время российско-китайских консультаций по стратегической стабильности. В рамках мероприятия Патрушев встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

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«Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — заявил секретарь Совбеза России.

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Также он заявил, что обе страны заинтересованы в дальнейшем военно-техническом сотрудничестве. При этом акцент сделают на совместных учениях.

Кроме того, Патрушев озвучил взаимную обеспокоенность России и Китая эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди волнующих тем — в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

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