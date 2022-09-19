Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:54

Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Реклама

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:25

Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:22

Подмосковье выделило 2,4 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства в этом году

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Читать 360tv в

Россия и Китай вместе борются за справедливость в мире, а Запад противостоит их усилиям. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова процитировал ТАСС.

Он поделился таким выводом во время российско-китайских консультаций по стратегической стабильности. В рамках мероприятия Патрушев встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Реклама

«Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — заявил секретарь Совбеза России.

Реклама

Также он заявил, что обе страны заинтересованы в дальнейшем военно-техническом сотрудничестве. При этом акцент сделают на совместных учениях.

Кроме того, Патрушев озвучил взаимную обеспокоенность России и Китая эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди волнующих тем —  в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

США

Международные отношения

Россия

Китай

Совет безопасности РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама