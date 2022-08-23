Патрушев обвинил Запад в уклонении от помощи Афганистану

Западные страны продолжили отказывать Афганистану в поддержке, несмотря на плачевное положение его жителей. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что замороженные активы страны можно направить на гуманитарные нужды, сообщил ТАСС.

«Мы видим, что Запад намерен и далее уклоняться от оказания стране существенной гуманитарной помощи. Они блокируют незаконно замороженные афганские активы, вместо того чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН», — сказал он на встрече секретарей совбезов стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.

Николай Патрушев предупредил, что скоро число голодающих в этой стране станет катастрофически большим.

Он назвал циничным решение Белого дома зарезервировать половину замороженных афганских активов для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года, ведь Афганистан к этим трагедиям непричастен. Секретарь Совбеза РФ призвал США разморозить их, чтобы направить на развитие социальных и общественных проектов.