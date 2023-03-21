Мир 21 марта 2023, 13:31 Патрушев объяснил решение начать спецоперацию стремлением России к безопасности Секретарь СБ Патрушев: решение начать СВО нацелено на защиту национальных интересов России РИА «Новости»

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Спецоперация призвана обеспечить безопасность России и отстоять ее национальные интересы. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал об этом на совещании по нацбезопасности в Ульяновске, сообщил ТАСС.

«Принятое президентом России решение о проведении специальной военной операции и предпринимаемые действия нацелены на обеспечение безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов», — сказал он.

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Николай Патрушев объяснил, что денацификация Украины станет одним из этапов становления многополярного мира, вернет в него стабильность и укрепит глобальную безопасность. Он связал попытки США и других западных стран придать России образ врага и дискредитировать Русский мир с тем, что им невыгодно суверенное и отстаивающее интересы многополярного мира государство.

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Американцы, по словам секретаря Совбеза, привыкли использовать международное право в свою пользу, буквально жонглировать им и навязывать миру свои ценности, прикрываясь исключительностью своего народа.