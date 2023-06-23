Мир 23 июня 2023, 12:52 Патрушев объяснил опасность курируемых США биопрограмм Патрушев: курируемые США биопрограммы могут быть нацелены на создание вирусов РИА «Новости»

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Биологические программы, которые курируют США, нередко могут иметь двойное назначение и применяться, в том числе, с целью создания вирусов. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

«Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона», — сообщил он в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.

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По мнению Патрушева, опыт Украины уже показал, что практические все программы обладают двойным назначением. Использование их может быть связано и с созданием опасных расово ориентированных штаммов вирусов, пояснил он.

В начале июня кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в беседе с владельцем Twitter Илоном Маском признал, что предназначенные для разработки биологического оружия американские лаборатории находятся по всему миру, в том числе и на территории Украины.