Мир 08 декабря 2022, 20:09 Патрушев назвал уничтожение России долгосрочной целью США Секретарь Совбеза Патрушев: долгосрочная цель США и НАТО — уничтожить Россию любой ценой Пресс-служба Кремля

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Соединенные Штаты и НАТО поставили долгосрочную цель по ослаблению или уничтожению России. Также их интересует слом архитектуры безопасности в Евразии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написала «Российская газета».

«Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО — ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом», — сказал он.

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Своим наблюдением секретарь Совбеза государства поделился с генсеком Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом. Он также выразил слова благодарности тайскому коллеге за поддержку механизма консультаций высоких представителей России и АСЕАН.

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Патрушев обсудил с Маланийомом дальнейшее развития российско-таиландского сотрудничества в области международной информационной безопасности, а также усиление сотрудничества по линии спецслужб.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что разведывательно-диверсионные группы из Украины стали чаще орудовать на территории России.