Мир 27 марта 2023, 20:01 Патрушев напомнил о спасении США от распада Секретарь СБ Патрушев: Россия в прошлом дважды спасала США от распада РИА «Новости»

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Россия дважды спасала США от распада, но в третий раз делать это уже нецелесообразно. Таким мнением секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поделился в интервью «Российской газете».

«Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны», — напомнил он.

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Российская культура, указал Патрушев, «основана на духовности, сострадании и милосердии». США заигрались в геополитические игры и забыли о собственных насущных проблемах. Поэтому «падение уровня доверия к доллару, не подкрепленному реальными товарами», а также спекуляции на фондовом рынке приведут к мощному кризису в Соединенных Штатах, подытожил Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности заявил, что НАТО превратил Украину в военный лагерь. При этом страны военного блока не признают себя стороной конфликта. По словам Патрушева, альянс не скрывает своего желания добиться поражения и расчленения Российской Федерации.