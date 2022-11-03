Патрушев констатировал, что США финансируют учебники для СНГ с искаженной историей СССР | 360°

Важное 03 ноября 2022, 09:46 Патрушев констатировал, что США финансируют учебники для СНГ с искаженной историей СССР Секретарь СБ РФ Патрушев: США финансируют учебники для СНГ с искаженной историей СССР freepik

Читать 360tv в

Соединенные Штаты спонсируют создание для стран СНГ учебников, в которых предлагается искаженное понимание истории СССР. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности СНГ.

Патрушев назвал попытки фальсифицировать историю и возродить фашизм «крайне опасной угрозой» со стороны Запада. Он напомнил, что эта работа, направленная на принижение СССР, ведется фактически с самого окончания Второй мировой войны.

Реклама

Секретарь Совбеза России указал на то, что также есть попытки исказить роль России в развитии Закавказья и Центральной Азии. Причем в СНГ все это понимают и планируют вместе развивать гуманитарное сотрудничество, в частности в вопросах сохранения общего историко-культурного наследия.

Реклама