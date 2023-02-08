Мир 08 февраля 2023, 11:32 Патрушев констатировал, что ситуация в Афганистане «стремительно деградирует» Секретарь СБ РФ Патрушев: социально-экономическая ситуация в Афганистане деградирует Пресс-служба Кремля

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США, уйдя из Афганистана, оставили его в хаосе, и сейчас ситуация в этой стране стремительно деградирует. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по афганской теме.

«Действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», — процитировало его РИА «Новости».

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Соединенные Штаты, Британия и их союзники блокируют афганские активы, которые «незаконно заморозили», вместо того, чтобы направить деньги на гуманитарные нужды, указал Патрушев. Кроме того, «западники» пытаются похитить часть этих средств, зарезервировав для выплаты компенсаций семьям погибших в терактах 11 сентября. При этом афганский народ, «как известно, не причастен» к тем происшествиям, подчеркнул секретарь СБ России.

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Также Николай Патрушев упомянул, что за 20 лет, пока американские войска присутствовали в Афганистане, производство наркотиков там выросло более чем в 40 раз.