Мир 01 января 2024, 23:03 Патрульные штурмовали квартиру украинца из-за запуска фейерверков «Страна.ua»: патрульные Чернигова взяли квартиру штурмом из-за запуска салютов Unsplash

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В Чернигове правоохранители штурмовали квартиру, из которой запускали фейерверки во время работы воздушной тревоги. Наряд патрульных выехал после звонка соседки нарушителей, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — написали авторы Telegram-канала

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На место прибыли патрульные и следственная группа. В квартире находились четверо мужчин. Они запускали салюты во время работы воздушной тревоги, хотя подобные действия на Украине запрещены.

Жители Киева тоже запускали салюты в новогоднюю ночь. Они делали это прямо во время воздушной тревоги, которая звучала по всей территории страны.

В Иванове жители запустили салюты в сторону соседнего дома. Фейерверки взрывались примерно минуту, и некоторые залетали в окна жителей многоэтажки. Полиция ищет нарушителей правил безопасности по запуску пиротехники, сообщил сайт News.ru.