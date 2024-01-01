01 января 2024, 23:03
Патрульные штурмовали квартиру украинца из-за запуска фейерверков
«Страна.ua»: патрульные Чернигова взяли квартиру штурмом из-за запуска салютов
В Чернигове правоохранители штурмовали квартиру, из которой запускали фейерверки во время работы воздушной тревоги. Наряд патрульных выехал после звонка соседки нарушителей, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
«Наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — написали авторы Telegram-канала
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На место прибыли патрульные и следственная группа. В квартире находились четверо мужчин. Они запускали салюты во время работы воздушной тревоги, хотя подобные действия на Украине запрещены.
Жители Киева тоже запускали салюты в новогоднюю ночь. Они делали это прямо во время воздушной тревоги, которая звучала по всей территории страны.
В Иванове жители запустили салюты в сторону соседнего дома. Фейерверки взрывались примерно минуту, и некоторые залетали в окна жителей многоэтажки. Полиция ищет нарушителей правил безопасности по запуску пиротехники, сообщил сайт News.ru.
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