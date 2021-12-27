Патриотизм как обязанность? Политолог нашел странности в проекте новой Конституции Белоруссии

Журналист и политолог Юрий Светов заявил «360», что несколько положений проекта новой Конституции Белоруссии вызывают вопросы. В частности, он не согласился с нормой, согласно которой патриотизм и сохранение исторической памяти является обязанностью жителей этой республики.

«Патриотизм — это внутренне выношенное чувство, воспитанное родителями, страной. Патриотизм как долг, обязанность чаще всего оборачивается пустым формализмом», — подчеркнул Светов. Он напомнил, что при развале Советского Союза никто из так называемых советских патриотов, по его мнению, не выступил массово против.

«Я воспитывал свою дочь, внуков — мы разговаривали о нашей стране, о погибших на фронте моих родителях. Почему они пошли защищать свою страну», — привел другой пример Светов.

«Конечно, белорусы вправе вводить такие нормы, но помешает ли это им искать себе место, где они чувствуют себя комфортнее, искать работу в Европейском союзе или в России?» — задается он вопросом.

Проект новой Конституции Белоруссии был выложен сегодня в Сеть официально. После обсуждений не позднее конца декабря власти республики организуют референдум. Детей, согласно документу, требуется готовить к общественно полезному труду, внушая уважение к историческим и национальным традициям.