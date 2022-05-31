Патриарха Кирилла предложили внести в черный список ЕС

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла нужно внести в «черный список» ЕС. Такое заявление сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Его слова процитировал ТАСС.

«Патриарх, да, я думаю, он должен быть там», — сказал Боррель.

Эту меру могут включить в шестой пакет антироссийских санкций.

Журналисты издания «Газета.Ru» напомнили, что 12 мая против подобных действий выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что не допустит включение главы РПЦ в «черный список ЕС. Об этом Орбан сообщил на встрече с патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием Эфремом II.

Ранее санкции против РПЦ намеревалась ввести и Украина. Представители Русской православной церкви осудили такие заявления и назвали их абсурдными. Об этом RT сообщил источник в РПЦ. Также он напомнил, что власти Украины с 2014 года пытаются «оказывать давление на верующих людей». К таким действиям собеседник RT отнес провокации к насилию в отношении священнослужителей и прихожан.