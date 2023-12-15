Мир 15 декабря 2023, 22:32 Патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск, сообщили в ведомстве.

По данным украинского МВД, патриарха разыскивает Служба безопасности Украины. Он находится в розыске с 11 ноября. Информацию в базе данных ведомства обновили 15 декабря. Там также указали меру пресечения в виде содержания под стражей. Рядом с фотографией патриарха указали его имя в миру: Владимир Гундяев.

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Накануне МВД России объявило в розыска главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По какой именно статье, в ведомстве не уточнили.

Федеральная служба безопасности России в октябре 2022 года сообщила, что Кирилл Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. ГУР в мае 2023 года подтвердило причастность разведки к подрывам медийных лиц в РФ.