Патриарха Филарета исключили из членов Синода

По данным издания, Филарета лишили полномочий из-за потери канонических обязанностей и прав, которые имеют отношение к управлению епархией. Кроме того, он не подал письма на имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Во время заседания Синода было установлено, что с 24 июня прошлого года патриарх Филарет является «архиереем ПЦУ на покое». Согласно установленным канонам, ему запрещено совершать любые хиротонии.