Патриарх Варфоломей отложил поездку на Афон из-за вспышки ковида у монахов

Вспышка коронавируса произошла в монашеской общине. В связи с этим Вселенский патриарх Варфоломей отложил свой визит на гору Афон в Греции.

«Этим решением Вселенский патриарх хочет разослать сообщение во всех направлениях о необходимости вакцинации против коронавируса как единственного безопасного способа преодолеть смертельную пандемию», — привела греческая газета Ekathimerini цитату из-заявления Варфоломея.

Патриарх продолжит свою поездку в Афины с 20 по 25 ноября. Он планирует посетить Грецию в рамках мероприятий, подготовленных по случаю 30-летия его восхождения на патриарший престол.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей опроверг слухи о своей отставке. Во время 12-днейвной поездки в США Варфоломею поставили стент для расширения сосудов. Перед визитом в страну он почувствовал себя плохо. После этого стали появляться сообщения, что патриарх якобы уходит в отставку из-за состояния своего здоровья. Сейчас Варфоломею 81 год. Он получил титул Вселенского патриарха осенью 1991 года.