Мир 23 июля 2023, 03:06 Патриарх Сербский призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Патриарх Сербский Порфирий: митрополита Павла посадили из-за религиозной принадлежности РИА «Новости»

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Патриарх Сербский Порфирий призвал мировую общественность и религиозных лидеров посодействовать в освобождении митрополита Павла. Сербский религиозный лидер посчитал, что наместника Киево-Печерской лавры посадили в тюрьму только из-за его религиозной принадлежности, сообщил сайт Сербской православной церкви (СПЦ).

«Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию», — сказано в обращении.

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Порфирий обратил внимание, что митрополит Павел — непоколебимый страж монастыря, настоятелем которого является. И поэтому он стал непреодолимым препятствием для занятия Киево-Печерской лавры другой структурой, пусть даже церковной.

«Поэтому патриарх Сербский Порфирий, в конце концов, еще раз призывает религиозных и общественных деятелей Европы и мира вступиться за освобождение митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — заключили в СПЦ.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) объяснил, что судья вынесла вердикт взять его под стражу под действием давления.