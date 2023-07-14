Мир 14 июля 2023, 18:35 Патриарх Кирилл заявил о начале окончательного изгнания верующих из Киево-Печерской лавры Патриарх Кирилл: Украина начала окончательное изгнание верующих из Киево-Печерской лавры Автор: Наталья Филатова/Викимедиа

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Украинские власти начали проводить силовые акции, направленные на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова опубликовал сайт РПЦ.

«Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители», — сказал он.

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Патриарх напомнил, что в советское время на Украине прихожане лавры уже сталкивались с гонениями. Теперь же предпринимается новая попытка. Он добавил, что международное сообщество осталось равнодушно к праву украинцев на свободное исповедание своей веры.

«На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих», — добавил глава РПЦ.

Во вторник, 11 июля, украинские силовики вместе с представителями государственной комиссии приехали в Киево-Печерскую лавру с целью захвата 54-й корпуса монастыря. Адвокат канонической Украинской православной церкви Никита Чекман рассказал, что очевидцам пригрозили разбить телефоны за съемки.