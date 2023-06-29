Мир 29 июня 2023, 19:10 Патриарх Кирилл встретился с посланником папы римского Маттео Дзуппи РИА «Новости»

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В Москве началась встреча патриарха Кирилла с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта. Видео с фрагментом встречи опубликовали «Известия».

Патриарх отметил, что очень рад визиту Дзуппи в Москву и ценит, что сюда направили именно его, главу одной из самых крупных митрополий в Италии.

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Папский посланник, председатель Конференции итальянских епископов прибыл в столицу России позавчера вечером. Целью поездки называлось «поощрение жестов человечности», которые могут помочь найти решение ситуации на Украине. Дзуппи планировал принять участие в богослужении в Кафедральном соборе и встретиться с архиепископом Павлом Пецци. В РПЦ сообщали, что возможна и встреча с патриархом Кириллом.

Известно, что кардинал обсуждал возможность начала переговоров России и Украины с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Дзуппи хочет быть посредником в этом вопросе.