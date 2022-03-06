Патриарх Кирилл: восемь лет в Донбассе идет истребление людей, но этого не замечают

Последние восемь лет в Донбассе идет подавление и истребление людей, а остальной мир старается этого не замечать. Об этом во время проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написал ТАСС.

«Мы знаем, что наши братья и сестры реально страдают, более того, за свою верность церкви могут пострадать», — заявил Кирилл.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия долгое время пыталась мирно решить вопрос с жителями Донбасса, но Украина решила заблокировать регион и ввести туда войска.

Также глава государства отметил, что Россия никак не могла позволить Украине получить ядерное оружие, так как в этом случае пришлось бы воевать с НАТО.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась в конце февраля по приказу Путина. Так он отреагировал на просьбу о защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Минобороны объявило, что все удары ведутся только по военной инфраструктуре Украины.

Источник ТАСС ранее сообщил, что в 2014 году Украина начала подготовку по созданию ядерного оружия, а в течение ближайших нескольких месяцев могла получить вооружение, использовав для него запасы отработанного ядерного топлива, хранящегося в стране.