Патриарх Кирилл сделал подарок Папе Римскому на 85-летие

Патриарх Кирилл передал Папе Римскому Франциску письменное поздравление с 85-летием и икону «Знамение Божьей матери». Об этом написал сайт kp.ru.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил, что встреча патриарха Кирилла и Папы Римского может состояться в следующем году.

«Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году. Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию, поэтому мы пока не можем объявить ни дату, ни место», — сказал митрополит после встречи с Папой в Ватикане.