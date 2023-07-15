Мир 15 июля 2023, 22:35 Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры Патриарх Кирилл призвал ООН и папу римского защитить наместника Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Патриарх Кирилл обратился к папе римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой оказать содействие в прекращении гонения против наместника Киево-Печерской лавры Павла. Он попросил принять все меры для защиты митрополита Вышгородского и Чернобыльского, сообщили в РПЦ.

Кирилл напомнил, что 14 июля суд на Украине поместил Павла, находившегося под круглосуточным домашним арестом, в тюрьму. По словам патриарха, решение приняли на фоне продолжающихся попыток изъять лавру из ведения УПЦ.

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«Изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья», — обратился глава РПЦ и добавил, что митрополит Вышгородский и Чернобыльский может погибнуть в СИЗО.

Патриарх попросил обратить внимание на происходящее на Украине и посодействовать прекращению преследования Павла.

Наместника арестовал Соломенский районный суд Киева. Священнослужителя отправили под стражу с возможностью внесения залога.