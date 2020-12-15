Патриарх Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах

Он выразил надежду, что новый президент США обратит внимание на религиозные нужды русскоязычной паствы в стране. В сообщении говорится, что Русская православная церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укреплений взаимоуважения и согласия в обществе.

«Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов. Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности», — говорится в поздравлении.

Патриарх отметил, что выходцы из стран канонической ответственности Московского патриархата живут и работают в США. Многие из них являются православными верующими, которые посещают патриаршие приходы РПЦ, а также Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), говорится в поздравлении.