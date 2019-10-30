Патриарх Грузии не намерен уходить в отставку

Патриарх Грузии Илия II не планирует уходить в отставку из-за заявления митрополита Якова, обвинившего членов правительства в намерении его сместить. Об этом сообщил секретарь патриарха Михаил Ботковели.

«Сегодня мы несколько раз услышали информацию в СМИ о том, что якобы патриарха вывезли из города, и он собирается сделать заявление по поводу отставки. Это все ложь и не соответствует действительности», — приводит РИА «Новости» слова Ботковели.

Секретарь патриарха призвал не делать поспешных заявлений в связи с проходящими в церкви процессами. По словам Ботковели, заседание Священного синода Илия II решил назначить на 31 октября.

Митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков ранее заявил, что экс-премьер Георгий Квирикашвили, действующий глава кабмина Георгий Гахария и глава МВД Вахтанг Гомелаури якобы уговаривали его принять участие в смещении патриарха.

Позже Яков сообщил, что встретился с патриархом и решил покинуть все занимаемые должности в патриархи. Илия II никак не прокомментировал ситуацию. Георгий Гахария, в свою очередь, назвал глупостью заявление священника. Парламентская оппозиция выступила с требованием к прокуратуре начать по данному делу расследование, однако пока оно не начато.