Патриарх Филарет требует вернуть оригинал решения объединительного собора
Патриарх Филарет, глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), требует у предстоятеля Константинопольского патриархата Варфоломея вернуть ему договор решения объединительного собора, подписанный 15 декабря 2018 года в Киеве, написал сайт «Daily Storm».
Два года назад решили объединить УПЦ КП и Украинскую автокефальную православную церковь. Тогда же создали Православную церковь Украины. Филарет считает, что Варфоломей хочет уничтожить УПЦ КП.
Филарет рассказал, что подписи отозвали сразу же, как поняли, что УЦ попадет под положение от Константинопольского патриарха Варфоломея.