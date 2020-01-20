Патриарх Филарет требует вернуть оригинал решения объединительного собора

Два года назад решили объединить УПЦ КП и Украинскую автокефальную православную церковь. Тогда же создали Православную церковь Украины. Филарет считает, что Варфоломей хочет уничтожить УПЦ КП.

Филарет рассказал, что подписи отозвали сразу же, как поняли, что УЦ попадет под положение от Константинопольского патриарха Варфоломея.