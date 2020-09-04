Патриарх Филарет попал в больницу с коронавирусом

Патриарх Филарет был одним из сторонников создания Православной церкви Украины. Томос о ее создании официальный Киев получил от Константинопольского патриарха Варфоломея. В декабре 2018 года ПЦУ появилась путем слияния ПЦ КП и Украинской автокефальной церкви. Главой новой религиозной организации стал Епифаний. Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

Однако вторая роль мятежного священника не устроила и он объявил, что больше не признает томоса и независимости ПЦУ. По его словам, Украинская церковь Московского патриархата служит Москве, а ПЦУ находится в подчинении у греков. После этих слов Синод ПЦУ лишил права Филарета на Киевскую епархию.

Ситуация с распространением коронавируса на Украине, по данным Минздрава страны, на пятницу, 4 сентября, следующая: за сутки выявили 2723 новых случая. Всего с начала пандемии количество зараженных составило 67 577 человек. Выздоровели 60 613 пациентов, умер 2761 человек.