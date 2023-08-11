Мир 11 августа 2023, 08:56 «Патологические чувства». Стало известно, на что сможет пойти Дуда ради Зеленского Польский журналист Важеха заявил, что Дуда мог бы вырезать почки ради Зеленского Официальный сайт президента Украины

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У польского президента Анджея Дуды особые чувства к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Ради своего коллеги Дуда готов совершать не совсем разумные действия, написал журналист Лукаш Важеха из Польши в Twitter.

«Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — заявил Важеха.

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Таким образом он прокомментировал громкое заявление Дуды о будущем Украины в Североатлантическом альянсе. Президент Польши признался, что ждал гораздо большего от саммита в Вильнюсе, но киевскому режиму дали четко понять — в составе военно-политического блока его не будет. Теперь Дуда готов надавить на администрацию США, чтобы в следующем году Украину все же приняли.

Пока же только планируется создание Совета Украина — НАТО, однако это всего лишь демонстрация хоть какого-то сдвига «в евроатлантических устремлениях» киевского режима. Новых угроз для России этот орган не создаст.

Североатлантический альянс продолжит и дальше пользоваться Украиной для опосредованного противостояния с Россией. Страна сможет присоединиться к блоку лишь после окончания конфликта, и при условии, что ВСУ достигнут успеха.