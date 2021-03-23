Сын бывшего мужа Уитни Хьюстон, известного R&B-исполнителя Бобби Брауна умер от передозировки алкоголя, кокаина и мощного опиоида фентанила. Бобби Браун - младший скончался в ноябре 2020 года.

О причинах смерти Бобби Брауна-младшего сообщило «Би-би-си» со ссылкой на заключение коронера. По данным отчета о вскрытии, происшествие назвали несчастным случаем. Полицейские уточнили, что Бобби Браун - младший раньше не раз употреблял алкоголь и наркотики.

Свидетель рассказал полиции, что в ночь перед смертью музыкант употреблял текилу и кокаин, а также «нюхал» болеутоляющее «Перкосет». При этом семья погибшего рассказала, что за несколько дней Браун-младший начал испытывать симптомы гриппа, однако тест на коронавирус оказался отрицательным.

28-летнего музыканта нашли в его доме в Лос-Анжелесе 18 ноября. Скорую вызвала его подруга, которая сообщила, что Бобби Браун - младший без сознания. Прибывшие на вызов медики констатировали его смерть — признаков насильственной гибели на теле музыканта не было.