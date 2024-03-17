Мир 17 марта 2024, 15:39 Пасынок главкома ВСУ попросил Путина дать ему российское гражданство RT: пасынок главкома ВСУ заявил, что просит российское гражданство у Путина РИА «Новости»

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Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, стоя у здания посольства РФ в Сиднее, заявил, что принял бы участие в голосовании на президентских выборах при наличии гражданства России. Его процитировал RT.

«На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином, чтобы я тоже мог отдавать свой голос», — сказал Сырский.

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Пасынок главкома переехал в Австралию вместе с братом и матерью после их развода. В третий день голосования, 17 марта, он пришел к посольству России, где проходил митинг. Рядом со зданием стояли люди с флагами России, Донецкой Народной Республики и символами спецоперации.

Ранее американский боец Джефф Монсон, получивший российское гражданство, проголосовал на президентских выборах в Подмосковье.