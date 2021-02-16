Украине предрекли переход к пастушеству и собирательству

Западу нужно от Украины только сырье, а открытие рынка страны приведет к уничтожению ее промышленности. С таким заявлением выступил экономист, глава Жилищного союза страны Александр Скубченко.

На своей странице в Facebook экономист сравнил сотрудничество Киева с МВФ с аналогичным опытом Монголии. Он отметил, что когда в 1991 году Монголия «впустила» к себе фонд и открыла свой рынок, начала деградировать и всего за десять лет дошла до уровня «пастушеской». Скубченко заметил, что аналогичные изменения происходят со всеми странами, куда «хозяйски» входил МВФ.

«Вот сейчас уже и Витренко (исполняющий обязанности министра энергетики — прим. ред.), ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый ГОК надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством», — написал Скубченко. При этом он заметил, что чиновник либо не понял, о чем писал экономист, либо просто так упомянул его имя.

По Смиту, как написал Скубченко, открытый рынок нужен развитым экономикам и губителен для развивающихся, поскольку в таких условиях сильная промышленность уничтожает слабую. По словам эксперта, МВФ от Украины нужно сырье, которое будет обработано на Западе, а затем продано обратно в виде конечных товаров с добавленной стоимостью.

Скубченко призвал развивать обрабатывающую промышленность, поскольку она позволяет увеличивать объем экономики и защищать свой рынок.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в январе заявлял, что правительство неспособно сократить расходы при падающей экономике. В этом году бюджет страны принят с огромным дефицитом — 5,5% ВВП. Суслов напомнил, что приемлемым уровнем дефицита во всем мире считается показатель до 3%. Данная ситуация, по его мнению, опасна наращиванием государственного долга — как внутреннего, так и внешнего.