Пастор собрал для беременной официантки около одного миллиона рублей

«Русская планета» рассказала, что мужчина решил помочь официантке после того, как узнал, что она хочет назвать своего будущего ребенка так же, как звали покойного сына самого пастора. Мужчина воспринял это как знак свыше и запустил в соцсетях кампанию по сбору средств. Ему удалось собрать 12 тысяч долларов, и он передал деньги ничего не подозревающей женщине.