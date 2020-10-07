Пастор собрал для беременной официантки около одного миллиона рублей
В Стокбридже (штат Джорджия, США) местный пастор собрал для беременной официантки 12 тысяч долларов (около миллиона рублей). Он принял встречу с женщиной за знак свыше, передает Lenta.ru.
«Русская планета» рассказала, что мужчина решил помочь официантке после того, как узнал, что она хочет назвать своего будущего ребенка так же, как звали покойного сына самого пастора. Мужчина воспринял это как знак свыше и запустил в соцсетях кампанию по сбору средств. Ему удалось собрать 12 тысяч долларов, и он передал деньги ничего не подозревающей женщине.