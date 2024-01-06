06 января 2024, 01:02
Пассажиры устроили травлю украинки в автобусе в Литве
«РВ»: женщина, над которой издевались в Литве, оказалась украинкой
Женщина, над которой издевались в автобусе в Вильнюсе, оказалась гражданкой Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным канала, женщина родилась в Кривом Роге. В Вильнюс она приехала из Запорожья в мае 2022 года в статусе беженца. После скандала в Сети литовская полицая задержала хулигана.
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Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пассажиры автобуса издевались над русскоязычной женщиной. Выяснилось, эти кадры сняли в Вильнюсе.
На видео несколько мужчин отбирали у пассажирки телефон, комментируя происходящее нецензурной бранью. Она на русском языке просила отдать мобильник. Остальные люди, которые находились в автобусе, не вмешивались в конфликт.
Ранее туристов сирийского происхождения, отправившихся в поход в Германии, приняли за нелегальных мигрантов.
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