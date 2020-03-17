Пассажиры придумали лайфхак для тех, кто боится водителей такси

Если вы боитесь нарваться на водителя-маньяка при заказе такси, то в соцсетях появился лайфхак специально для вас. Пользователи стали выкладывать аудио, которое имитирует разговор и поможет отпугнуть злоумышленника. Способ появился за границей, но уже добрался и до России.

Лайфхак придумали англоязычные пользователи TikTok. Они начали публиковать аудиозаписи, которые имитируют голосовые сообщения из мессенджеров или телефонный звонок. Правила просты: нужно включить ролик и озвучивать вопросы, появляющиеся на экране. В итоге таксист слышит якобы обычный разговор по громкой связи. Вот пример беседы на английском языке.

Вариантов разговоров в Сети можно найти массу, но все они исходят из одного сценария. На записи человек говорит, что отслеживает машину через приложение, и сообщает, что вас обязательно встретят, когда такси приедет к месту назначения.

Этот лайфхак быстро подхватили русскоязычные пользователи и стали публиковать свои варианты. Есть аудиозаписи с как с женскими голосами, так и с мужскими.

«Слушай, привет. Я уже вижу, что ты уже в такси едешь, так что давай, когда ты будешь подъезжать, я выйду и встречу тебя, хорошо?» — говорит за кадром парень.

Выбрать аудио можно для любой ситуации. Только вот стоит помнить, что водители такси тоже пользуются соцсетями и могут знать про этот лайфхак.