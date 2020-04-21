Пассажиры «последнего круиза» вернутся домой. И впервые столкнутся с COVID-19

Круизный лайнер Magnifica после 117 дней в море, пройдя половину маршрута, высадит своих пассажиров во французском Марселе. Люди провели почти шесть недель с последней остановки на суше в изоляции, ни одного случая заражения на борту зафиксировано не было, и они с некоторой опаской сойдут на землю.

Как сообщило ВВС, лайнер отплыл из итальянской Генуи 5 января, и довольно долгое время обгонял коронавирусную инфекцию. Тогда она называлась «неизвестная пневмония», в Ухане заболели всего 59 человек, и не было ни одного умершего. Итальянцы, французы и немцы, всего 1760 человек, почти ничего не знали о COVID-19.

Поначалу лайнер принимали все порты по маршруту, но в Австралии начались проблемы. Капитан Роберто Леотта решил не высаживать пассажиров, чтобы никто из них не смог подцепить вирус. Один из пассажиров Энди Гербер очень рассчитывал на эту остановку и даже заказал заранее место в стейк-хаусе, чтобы отметить свой день 70-й рождения. Разумеется, тогда он расстроился, но сейчас признает, что благодаря решению капитана все пассажиры на 99,9% «чисты».

В другие порты лайнер попросту не пускали. Местные власти стали жертвой фейковых новостей о двух сотнях зараженных, и отказали Magnifica в стыковке. Более того, в некоторых городах лайнер встречали протестующие и полиция.

Например, лайнер должен был зайти в австралийский Фримантл на заправку и для пополнения запасов. Но премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн на пресс-конференции заявил, что на судне плывут 250 зараженных, и он не разрешит им сойти на берег.

«Мы не позволим пассажирам или членам экипажа бродить по улицам. Это не подлежащая обсуждению позиция», — заявил он.

В Тасмании уже капитан судна проявил прозорливость и не разрешил пассажирам сойти на берег, так как на острове было зарегистрировано шесть случаев заражений. Леотта решил, что люди могут вернуться на борт не только с сувенирами, и запретил выход на сушу. Он отметил, что пассажиры с понимаем относились к его решениям, и, вопреки изоляции, сдружились и сблизились между собой и с командой.

Энди Гербер сообщил изданию, что несмотря ни на что, поездка была приятной.

«Тренажерный зал, игры, шоу, уроки танцев… У нас были два бассейна и отличная погода, много еды и питья, и у нас появилось много друзей. Нам было чем заняться», — отметил пожилой человек.

Роберт Леотта отметил, что мир, который был таким большим в начале маршрута, внезапно стал намного меньше, и было ясно, что плыть некуда. Поэтому на половине круиза, на 117-м дне, он решил возвращаться в Европу. Некоторые пассажиры сошли на берег в Мельбурне и Сиднее, но большинство решило доплыть до французского Марселя. Оттуда им удобнее добираться домой.