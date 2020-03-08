Пассажиры «Победы» остались без полетов в Италию

Вслед за другими российскими авиакомпаниями рейсы в Италию отменила и «Победа». Самолеты перестанут летать с 11 марта, а запрет продлится до начала апреля.

«Лоукостер „Победа“, входящий в группу „Аэрофлот“, приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта», — сказано на сайте авиакомпании.

Перевозчик отменил рейсы из-за запрета на въезд в некоторые провинции. Власти Италии прекратили посещение в связи с распространением коронавируса в стране.

Теперь пассажиры «Победы» смогут вернуть билеты и получить обратно заплаченные за них деньги. Также авиакомпания предлагает полететь рейсами «Аэрофлота» из Милана, Рима, Венеции и Болоньи или, наоборот, в эти города.

«Мы очень сожалеем о доставленных неудобствах», — отметили в авиакомпании.

Тем временем в России сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у людей, которые вернулись из Италии. Таким образом, число заболевших COVID-19 достигло 17 человек. Сейчас все заразившиеся россияне находятся в специальных боксах под наблюдением врачей, пишет «Газета.ru».