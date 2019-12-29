Пассажиры первого поезда через Крымский мост попали в базу «Миротворца»

В частности, в базу сайта попала корреспондент издания, а также пассажиры, чьи имена упоминались в репортаже о первом поезде через Крымский мост.

Поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в понедельник, 23 декабря, он завершил свой маршрут, прибыв на вокзал в Севастополе 25 декабря в 09:25. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут.

Керченский пролив состав миновал в ночь на 25 декабря. Поезд встречал лично кот, ставший символом переправы.

Украинский сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, которые посещали полуостров Крым и Донбасс в обход властей Украины или тех, кто сотрудничал с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Этот ресурс не имеет официального статуса, однако внесенным в эту базу гражданам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.